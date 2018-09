Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Dieb schlitzt Verdeck auf

Ahaus - Dieb schlitzt Verdeck auf

Ahaus - Einen großen Schaden angerichtet hat ein Unbekannter beim Diebstahl aus einem Auto in Ahaus. Der Täter hatte es auf ein Cabriolet abgesehen, das auf einem Parkplatz an der Straße Rotering stand. Er schlitzte das Verdeck auf und entwendete ein Mäppchen mit Geld und Papieren. Die Tat muss sich zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Montag, 09.10 Uhr, ereignet haben. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug liegt bei circa 4.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

