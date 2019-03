Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus - Vergeblich haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag versucht, in ein Firmengebäude an der Von-Braun-Straße in Ahaus einzudringen. Die Täter hatten sich an der Tür eines Rolltores und einem Fenster zu schaffen gemacht. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 3.000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

