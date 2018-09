Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Einbruch in Büro

Ahaus - Einbruch in Büro

Ahaus - In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in Büroräume an der Wallstraße ein und erbeuteten Bargeld. Die Täter hatte zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 8 Uhr den Türschlosszylinder herausgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und fanden eine Geldkassette, in welcher sich Bargeld befand. Das Gebäude befindet sich auf der Wallstraße zwischen Schloßstraße und Wüllener Straße. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

