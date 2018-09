Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Einbruch in Bürogebäude

Ahaus - Einbruch in Bürogebäude

Ahaus - In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 07:15 Uhr, drangen Einbrecher in ein Firmengebäude an der Wüllener Straße ein, indem sie ein Fenster im ersten Obergeschoss aufhebelten. An das Fenster gelangten die Täter, indem sie mittels einer Leiter auf die Überdachung geklettert waren. Im Gebäude flexten die Täter drei Tresore auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

