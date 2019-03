Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Fahrer hatte Drogen genommen

Ahaus - Fahrer hatte Drogen genommen

Ahaus - Der Drogentest schlug positiv an: Marihuana konsumiert hatte ein Autofahrer, den die Polizei in der Nacht zum Freitag in Ahaus kontrollierte. Die Beamten hatten den 18-Jährigen gegen 01.30 Uhr auf der Eichenallee im Ortsteil Wessum angehalten. Sie untersagten dem Ahauser die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

