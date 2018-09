Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Fundgeld einfach behalten

Ahaus - Fundgeld einfach behalten

Ahaus - Schnell gefunden war es zwar, zurück bekam ein 59-Jähriger sein Geld jedoch trotzdem nicht: Der Mann war am Mittwoch gegen 08.00 Uhr zu Fuß an der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm einige Geldscheine aus dem Hemd fielen. Er bemerkte dies ein paar Schritte weiter; gleichzeitig hob ein Unbekannter die Scheine auf. Der Ahauser erklärte ihm, dass es sich um sein Geld handle. Der Mann konterte nur mit der Bemerkung "Das kann ja jeder sagen" und ging weiter. Beschreibung: etwa 70 bis 80 Jahre alt, Brillenträger, mit einer orangefarbenen Hose bekleidet und mit einem Gehstock unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

