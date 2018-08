Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Geldbörse aus Auto entwendet

Ahaus - Geldbörse aus Auto entwendet

Ahaus - Eine Geldbörse entwendet hat ein Dieb am Dienstag auf einem Parkplatz an der Schloßstraße in Ahaus: Ein 55-jähriger Vredener packte gerade seine Einkäufe auf den Beifahrersitz, als ihn ein bisher Unbekannter ansprach und ihn bat, auf sein Fahrrad aufzupassen. Er willigte ein, der Unbekannte verschwand für wenige Minuten im Technikmarkt. Nachdem er wiederkam, ging er um das Auto des 55-Jährigen und klapperte an dem Kofferraumdeckel und der Beifahrertür. Anschließend gab er vor, dem Vredener helfen zu wollen. Als dieser ablehnte, entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Wallstraße/Innenstadt. Der Vredener bemerkte zuhause, dass seine Geldbörse verschwunden war. Der Unbekannte, der das Diebstahlopfer in ein Gespräch verwickelte, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170-175 cm groß, circa 20-30 Jahre alt, schwarzes, lockiges, Haar. Er war mit einem braunen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet und war mit einem dunkelblauen Damen-Hollandrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: 02561 9260.

