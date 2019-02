Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Geldbörse gestohlen

Ahaus - Geldbörse gestohlen

Ahaus - Ein Taschendieb hat am Mittwoch in Ahaus das Portemonnaie einer 71-Jährigen samt Geld und Papieren gestohlen. Die Tat ereignete sich nach ersten Erkenntnissen gegen 15.30 Uhr, als sich die Ahauserin zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße aufhielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

