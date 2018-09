Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus - Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Ahaus: Als sie am Mittwoch zu ihrem Auto zurückkehrte, fand sie es beschädigt vor. Der Wagen hatte zwischen 10.40 Uhr und 11.30 Uhr an der Wüllener Straße gestanden; der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

