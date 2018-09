Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus-Graes, Ahaus-Wessum, ...

Ahaus-Graes, Ahaus-Wessum, Bocholt, Südlohn-Oeding - Autos sind keine Tresore / Täter lauern auf Parkplätzen

Ahaus-Graes, Ahaus-Wessum, Bocholt, Südlohn-Oeding - (mh) Am Samstag schlugen bisher unbekannte Täter an Parkplätzen in Ahaus-Wessum, Ahaus-Graes, Bocholt und Südlohn-Oeding zu. Die Täter gehen dabei immer gleich vor, sofern sie im Inneren von geparkten Fahrzeugen Wertgegenstände erkennen oder vermuten zerstören sie eine Scheibe, greifen ins Fahrzeuginnere und verschwinden mit der Beute.

Am Samstagnachmittag schlugen bisher unbekannte Täter gegen 15:20 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten, grauen VW Golfs auf dem Friedhofparkplatz an der Straße "Roggenkamp" in Ahaus-Wessum ein und entwendeten eine Umhängetasche mit Geldbörse.

Gegen 15:10 Uhr gleiches Vorgehen auf dem Friedhofparkplatz an der Eper Straße in Ahaus-Graes. Dort erbeuteten die Täter aus einem roten Nissan Micra ebenfalls eine Umhängetasche mit einer Gelbörse. Gegen 12:30 Uhr hatten es bisher unbekannte Täter auf einen schwarzen Opel Corsa abgesehen, der auf der Friedhofsallee in Südlohn-Oeding parkte. Dort zerstörten sie die Heckscheibe und entwendeten aus dem Kofferraum eine Handtasche in der sich auch eine Geldbörse befand.

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zerstörten bisher unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines silbernen Honda Jazz und entwendeten eine Tasche sowie ein mobiles Navigationsgerät. Der Wagen hatte am Waldrand an der Straße "Am Ziegelofen" geparkt.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0), Borken (Telefon 02861 / 900-0) und Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

