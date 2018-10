Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Handy aus Auto gestohlen

Ahaus - Handy aus Auto gestohlen

Ahaus - Gleich drei Scheiben eines parkenden Wagens hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch an der Liegnitzstraße in Ahaus eingeschlagen. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendete der Täter ein Mobiltelefon. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

