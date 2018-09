Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Im Graben gelandet

Ahaus - Im Graben gelandet

Ahaus - Erst kam er von der Fahrbahn ab, danach flüchtete er von der Unfallstelle - am Ende musste ein 27 Jahre alter Autofahrer am Sonntag in Ahaus seinen Führerschein der Polizei überlassen. Der Ahauser befuhr gegen 05.20 Uhr die Kreisstraße 22 von Ottenstein in Richtung Alstätte. Dort verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam damit von der Fahrbahn ab. Polizeibeamte konnten ihn zuhause antreffen. Sie veranlassten die Entnahme von Blutproben und stellten den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

