Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Metalldiebstahl von ...

Ahaus - Metalldiebstahl von Firmenareal

Ahaus - Schrott, Altmetall und Metallplatten haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag von einem Betriebsgelände in Ahaus entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Grundstück an der Einsteinstraße verschafft, indem sie einen Zaun auftrennten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/