Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Mit getuntem Roller gestoppt

Ahaus - Mit "getuntem" Roller gestoppt

Ahaus - "Frisiert" hatte ein 17 Jahre alter Ahauser seinen Motorroller - das räumte er schließlich gegenüber den Polizeibeamten ein, die ihn am Freitag gegen 07.25 Uhr auf dem Rottweg in Ahaus kontrolliert hatten. Der Test auf dem Prüfstand zeigte es deutlich: Der Roller schaffte so eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h - dafür reichte die Mofa-Prüfbescheinigung allerdings nicht aus, die der Jugendliche vorwies. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/