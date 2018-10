Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Motorradfahrer verbremst sich

Ahaus - Motorradfahrer verbremst sich

Ahaus - Leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag bei einem Alleinunfall auf der L560 in Ahaus erlitten. Der Mann aus dem niederländischen Almelo fuhr dort gegen 10.25 Uhr von Alstätte in Richtung Graes, überholte ein Fahrzeug und verbremste sich im Anschluss. Er kam zu Fall. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro.

