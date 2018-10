Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Nächtlicher Scheunenbrand ...

Ahaus - Nächtlicher Scheunenbrand in Alstätte

Ahaus - Brandstiftung nicht auszuschließen ist als Ursache für ein Feuer, dem in der Nacht zum Samstag gegen 02.20 Uhr eine Scheune im Schwiepinghook in Ahaus-Alstätte zum Opfer fiel. Die Einsatzkräfte konnten noch verhindern, dass die Flammen auf ein derzeit leerstehendes Wohnhaus und auf einen Stall übergriffen, in dem sich acht Kühe befanden. Ein Autofahrer hatte den Brand zufällig entdeckt. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Höhe des entstandenen Schadens circa bei 135.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen laufen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

