Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus/Ochtrup - Erfolgreiche ...

Ahaus/Ochtrup - Erfolgreiche Durchsuchungsaktionen in Ahaus und Ochtrup

Ahaus/Ochtrup - Polizeikräfte haben am Freitagmorgen insgesamt sieben Objekte in Ahaus und Ochtrup durchsucht. Diese Maßnahmen zielten darauf, im Zusammenhang mit Fällen von Landfriedensbruch und Aggressionsdelikten Beweismittel zu sichern, insbesondere Waffen. Den Hintergrund bilden private Auseinandersetzungen rivalisierender Familien, zu denen es im vergangenen Jahr gekommen ist. Die Polizei konnte bei den Durchsuchungen in vier Objekten mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände sicherstellen, darunter Messer, Schlagstöcke und Pfefferspray. Darüber hinaus sind mehrere Beteiligte vernommen worden, um weitere Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen zu gewinnen. Diese laufen weiter.

