Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus-Ottenstein - Störenfried ...

Ahaus-Ottenstein - Störenfried landet in Zelle

Ahaus-Ottenstein - (dm) Weil er einen Platzverweis durch Polizeibeamten mehrfach nicht beachtete und die Beamten stattdessen beleidigte, landete ein 22-jähriger Ahauser am frühen Sonntagmorgen folgerichtig in einer Gewahrsamszelle.

Während die Polizisten damit beschäftigt waren, gegen 06.10 Uhr auf dem Zeltfestival "Karparten" in Ahaus-Ottenstein einen Sachverhalt aufzunehmen, hatte der 22-Jährige immer wieder massiv gestört. Dies tat er so ausgiebig und beharrlich, dass er schließlich kurzfristig in eine Zelle musste.

Wegen der Beleidigungen erwartet ihn zudem ein Strafverfahren.

