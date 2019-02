Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus - Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Unfall erlitten, der sich bereits am vergangenen Sonntag in Ahaus ereignet hat. Der 45-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf der L560 aus Richtung Graes unterwegs. Etwa 250 Meter vor der Einmündung zur K25 bog er nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab. Nach Angaben des Radfahrers sei kurz danach ein freilaufender Hund bellend auf ihn zugelaufen. Er habe dadurch die Kontrolle über sein Rad verloren und sei gestürzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

