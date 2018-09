Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Radfahrer stießen zusammen

Ahaus - Radfahrer stießen zusammen

Ahaus - Eine 78-jährige Pedelecfahrerin hat bei einem Unfall am Mittwoch in Ahaus leichte Verletzungen erlitten. Sie befuhr gegen 16.40 Uhr einen Weg am Flörbach aus Richtung Graes kommend in Richtung Hamalandstraße. Als sie diese überquerte, übersah sie vermutlich durch die blendende Sonne einen 18-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg an der Straße in Richtung Wessum unterwegs war. Die beiden Ahauser stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/