Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Radfahrerin erfasst

Ahaus - Radfahrerin erfasst

Ahaus - Schwere Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Radfahrerin am Freitag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Die Ahauserin befuhr gegen 10.30 Uhr den Radweg an der Hindenburgallee in Richtung Innenstadt, als eine entgegenkommende 61 Jahre alte Ahauserin nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Diese übersah die Radfahrerin und erfasste sie.

