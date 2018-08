Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus / Rhede / Kreis Borken - ...

Ahaus / Rhede / Kreis Borken - "Falsche Polizeibeamte" weiter aktiv

Ahaus / Rhede / Kreis Borken - Vor keiner anderen Betrugsmasche haben wir in den letzten Monaten häufiger gewarnt - zu Recht. Die "falschen Polizeibeamten" treiben auch im Kreis Borken weiter ihr Unwesen.

Am Montag riefen sie in Ahaus und Rhede an. Auf die bekannte Masche gaben sie sich als Polizeibeamte aus und wollten den Geschädigten Angst vor angeblich bevorstehenden Einbrüchen machen. In der weiteren Folge versuchen die Täter die Vermögensverhältnisse auszuforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, ihr Geld und sonstige Wertgegenstände in "sichere" Hände zu übergeben. Es handelt sich aber um die Hände von Straftätern.

Die Täter hatten in Ahaus und Rhede keinen Erfolg - die Angerufenen fielen nicht auf den Trick herein und erstatteten Anzeige.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/