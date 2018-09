Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - schwerer Verkehrsunfall

Ahaus - schwerer Verkehrsunfall

Ahaus - Am 14.09.2018 kam es gegen 12.32 Uhr in Ahaus zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25jähriger Ahauser befuhr mit seinem Pkw die Barler Straße in Ahaus-Wüllen. Als er in die Stadtlohner Straße einbiegen wollte, übersah er einen 54jährigen Motorradfahrer aus Ahaus, der die Stadtlohner Straße seinerseits in Fahrtrichtung Stadtlohn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Stadtlohner Straße vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

