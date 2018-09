Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Seitenscheibe von Pkw ...

Ahaus - Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen

Ahaus - Unbekannte haben in Ahaus die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und das Innere durchsucht; Beute machten sie jedoch nicht. Abgesehen hatten sie es auf einen Pkw, der an der Straße Zum Rotering gestanden hatte. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 14.25 Uhr, ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/