Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Sicht verdeckt nach ...

Ahaus - Sicht verdeckt nach Windböe: Zusammenstoß

Ahaus - Eine starke Windböe hat am Freitag in Ahaus-Graes gegen 11.50 Uhr einen Unfall ausgelöst: Sie wirbelte Stroh auf, das gerade in der Schaufel eines Traktors lag. Dadurch war dem 16 Jahre alten Fahrer die Sicht verdeckt und er stieß mit einem parallel fahrenden Fahrzeug zusammen. Dessen 20-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

