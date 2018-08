Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Smartphones und Tablets ...

Ahaus - Smartphones und Tablets gestohlen

Ahaus - Langfinger haben am Montag in Ahaus Beute gemacht. Die beiden Taten liegen zeitlich und räumlich nah beieinander: Gegen 14.30 Uhr nutzte ein Unbekannter an der Bahnhofstraße es aus, dass seine Opfer mit dem Ausladen eines Lkw beschäftigt waren. Er drang durchs geöffnete Fenster in die verschlossene Fahrerkabine ein und ließ zwei Smartphones und ein Tablet mitgehen. Nur zehn Minuten später ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Schmiedegasse: Dort stand ein Firmentransporter im kriminellen Fokus. Die Beute: ein Smartphone. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/