Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Unfall beim Ausparken

Ahaus - Unfall beim Ausparken

Ahaus - Einen Schaden von circa 1.300 Euro hat ein Unbekannter am Montag bei einem Unfall in Ahaus angerichtet. Der Fahrer stieß beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Weidenstraße rückwärts gegen einen andere Wagen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, der sich gegen 13.00 Uhr ereignete. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

