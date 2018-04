Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Unfallfahrer hinterlässt ...

Ahaus - Unfallfahrer hinterlässt Spuren

Ahaus - Selbst dableiben mochte der Autofahrer nicht, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ottenstein-Hörsteloe einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen hatte. Dafür lassen aber Spuren auf sein Fahrzeug schließen: Es handelt sich dabei vermutlich um einen schwarzen Opel Corsa mit rotem rechten Außenspiegel. Das Fahrzeug muss zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, auf der Kreisstraße 22 in Richtung Ottenstein unterwegs gewesen sein. Der Wagen kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen, wo er mit mehreren Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen kollidierte. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/