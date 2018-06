Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Vor Autofahrt Marihuana ...

Ahaus - Vor Autofahrt Marihuana konsumiert

Ahaus - Den Cannabis-Wirkstoff THC hatte am Mittwoch ein Autofahrer in Ahaus im Blut. Der 25 Jahre alte Mann aus Enschede (NL) war gegen 14.40 Uhr auf dem Adenauerring unterwegs, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Er gab an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus, die Entnahme einer Blutprobe folgte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung.

