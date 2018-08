Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Wagen beschädigt und ...

Ahaus - Wagen beschädigt und weggefahren

Ahaus - Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat ein Autofahrer am Mittwoch in Ahaus nach einem Unfall hinterlassen. Dass er sich danach entfernt hat, zieht Konsequenzen nach sich: Aufmerksame Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt. Dieser hatte gegen 15.30 Uhr beim Einparken an der Wallstraße ein anderes Fahrzeug beschädigt und war weggefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizeibeamten suchten ihn an der Halteranschrift in Ahaus auf und konnten einen frischen Schaden an dem Wagen feststellen. Der 60-jährige Fahrer erklärte, nichts von dem Unfall mitbekommen zu haben.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/