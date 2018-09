Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus-Wessum/Alstätte - ...

Ahaus-Wessum/Alstätte - 16-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Ahaus-Wessum/Alstätte - In der Nacht zum Sonntag wurden Polizeibeamte gegen 00:25 Uhr im Bereich der Kreuzung Eichenallee/Hamalandstraße auf einen mit drei Personen besetzten orangefarbenen Pkw Fiat aufmerksam. Da der Fahrer augenscheinlich sehr jung war, wollten die Beamten den Pkw anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Alstätte. Eine Überprüfung des hinteren Autokennzeichens ergab, dass dieses gestohlen war.

In Ahaus fuhr der Flüchtende in ein Wohngebiet (Bereich Hochstraße), wo die Polizisten den Pkw aus den Augen verloren. Kurz darauf meldeten sich Zeugen, die gesehen hatten, dass auf der Straße "Alter Weg" ein Pkw in eine Einfahrt gefahren wurde und die drei Insassen sofort in Richtung Schulhof flüchteten. Es handelte sich um den zuvor verfolgten Pkw. Die Zeugen konnten insbesondere den Fahrer gut beschreiben.

Die Polizeibeamten trafen die drei Verdächtigen kurz darauf auf dem Schulhof an. Es handelt sich um zwei 16-jährige und einen 17-jährigen Gronauer. Einer der 16-Jährigen wurde als Fahrer erkannt und gab dies letztlich auch zu.

Da der 16-Jährige unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

An der Front des Pkws befand sich ein anderes Kennzeichen als am Heck. Das Frontkennzeichen war als verloren gemeldet worden. Der Pkw wurde sichergestellt. Der Jugendliche war im Besitz der Fahrzeugschlüssel und gibt an, der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs zu sein. Die Ermittlungen dauern an, der Pkw wurde sichergestellt.

Die drei Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

