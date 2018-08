Kreispolizeibehörde Borken / B 54 am Grenzübergang nach ...

B 54 am Grenzübergang nach Verkehrsunfall komplett gesperrt

Gronau - Am 13.08.2018, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf der B 54, direkt am Genzübergang ein Verkehrsunfall. Derzeit ist die Feuerwehr mit Rettungsmaßnahmen beschäftigt. Nach ersten Angaben wurden zwei Personen verletzt und einem Krankenhaus in Enschede (NL) zugeführt. Zu dem Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.

Leitstelle, Andreas Buß

