Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - 16-Jähriger aggressiv ...

Bocholt - 16-Jähriger aggressiv gegen Zeugen und Polizisten

Bocholt - Als äußerst renitent erwies sich ein 16-Jähriger am Freitag in Bocholt. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Jugendliche machte sich am späten Abend an der Werther Straße an zwei abgestellten Wagen zu schaffen. Als Zeugen ihn ansprechen, reagierte er aggressiv. Das änderte sich auch nicht beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Widerstand leistenden 16-Jährigen zu fixieren und ins Polizeigewahrsam zu bringen. Auch auf der Fahrt zur Wache und in den Polizeiräumen beruhigte er sich nicht und trat den Beamten weiter aggressiv gegenüber. Ein Arzt entnahm dem Jugendlichen eine Blutprobe, um eine mögliche Beeinflussung durch Drogen abzuklären.

