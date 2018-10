Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Alkoholisiert Unfall ...

Bocholt - Alkoholisiert Unfall verursacht

Bocholt - Unbeirrt vom selbst erzeugten Unfallgeschehen setzte in der Nacht zum Mittwoch ein junger Bocholter seine Fahrt fort. Ein Zeuge folgte dem 22-Jährigen und brachte so die Polizei auf seine Spur. Zuvor war der Unfallflüchtige gegen 03.55 Uhr auf der Klarastraße gegen einen geparkten Wagen gefahren. Die Wucht des Aufpralls schob diesen in zwei weitere dort stehende Fahrzeuge - der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt circa bei 9.000 Euro. Eine Fahrerlaubnis konnte der 22-Jährige nicht vorweisen; zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Die Beamten fertigten eine Anzeige, zudem war die Entnahme einer Blutprobe fällig.

