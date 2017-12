Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Alkoholisierter ...

Bocholt - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Bocholt - (fr) Am Samstag befuhr ein stark alkoholisierter 46-jähriger Autofahrer aus Bocholt gegen 17.10 Uhr den Nordwall in Richtung Ostwall. Er bog verbotswidrig nach links auf die Dietrichstraße ab und streifte dabei ein anderes Fahrzeug. Kurz darauf fuhr er gegen ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Sachschade in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellen den Führerschein des Mannes sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/