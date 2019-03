Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Angriff in eigener Wohnung

Bocholt - Angriff in eigener Wohnung

Bocholt - Am Samstagabend öffnete der 22-jährige Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eintrachtstraße die Wohnungstür, nachdem es geklingelt hatte. Vor der Tür standen zwei maskierte Männer, die den 22-Jährigen in die Wohnung drängten und anschrien. Es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verkauf der 22-Jährige geschlagen und leicht verletzt wurde. Er flüchtete ins Badezimmer und schloss sich dort ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten, als eine Zeugin einen der Täter gesehen hatte. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Täter waren dunkel gekleidet und sprachen deutsch. Einer trug eine dunkle, der andere eine weiße Maske. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/