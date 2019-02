Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Außenspiegel mutwillig ...

Bocholt - Außenspiegel mutwillig abgetreten

Bocholt - An sechs parkenden Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt die Außenspiegel abgetreten. Zu den Vorfällen kam es gegen 00.45 Uhr auf dem Paul-Schneider-Weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/