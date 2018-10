Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Auto erfasst sitzenden ...

Bocholt - Auto erfasst sitzenden 19-Jährigen

Bocholt - Leichte Verletzungen hat ein 19-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt erlitten. Er hatte gegen 03.10 Uhr alkoholisiert in Höhe einer Engstelle an einen Zaun in der Rebenstraße gelehnt gesessen. Ein 51-jähriger Bocholter bog von der Straße "An der Synagoge" nach rechts ein, übersah den jungen Mann und erfasste ihn. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bocholter ins Krankenhaus.

