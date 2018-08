Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Bargeld aus Bus gestohlen

Bocholt - Bargeld aus Bus gestohlen

Bocholt - Um die Einnahmen gebracht hat ein unbekannter Täter am Mittwoch einen Busfahrer in Bocholt. Der 43-jährige Weseler hatte sein Fahrzeug am Europaplatz gegen 08.40 Uhr für wenige Minuten verlassen. Als er zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/