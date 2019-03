Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Baum stürzt auf Fahrzeuge

Bocholt - Baum stürzt auf Fahrzeuge

Bocholt - Erhebliche Schäden richtete ein umgestürzter Baum in der Nacht zum Sonntag an. Der Baum kippte gegen 04.40 Uhr in den Bereich Gertrudenstraße/Eintrachtstraße und begrub dabei mehrere Glascontainer und Fahrzeuge unter sich. Zwei Glascontainer wurden vollständig zerstört. Ein Pkw und ein Motorroller erlitten Totalschäden. Zwei weitere Autos wurden leicht beschädigt. Die Feuerwehr Bocholt erschien vor Ort und zersägte den Baum. Der Gesamtsachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/