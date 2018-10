Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Bei Auffahrunfall verletzt

Bocholt - Bei Auffahrunfall verletzt

Bocholt - Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte am Donnerstag ein Autofahrer vor einer Ampel in Bocholt: Er fuhr auf seinen Vordermann auf. Ein 43-Jahre alter Weseler war gegen 21.25 Uhr mit seinem Wagen auf der Franzstraße in Richtung An der Königsmühle unterwegs. Als die dortige Lichtzeichenanlage auf Gelb umsprang, bremste er ab. Der 39-jährige Bocholter im Auto hinter ihm bemerkte das zu spät und prallte auf. Der 43-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen; an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2.300 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/