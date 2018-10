Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Bei Einbruch gescheitert

Bocholt - Bei Einbruch gescheitert

Bocholt - Stand gehalten hat die Eingangstür einer Bäckereifiliale in Bocholt in der Nacht zum Dienstag einem Einbruchsversuch. Unbekannte wollten gewaltsam in die Räume an der Ottostraße eindringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

