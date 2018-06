Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Berauscht gefahren

Bocholt - Berauscht gefahren

Bocholt - Unter Drogen ans Steuer gesetzt hatte sich in der Nacht zum Donnerstag ein Autofahrer in Bocholt. Der 37-jährige Bocholter war gegen 00.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße Im Königsesch unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Die Beamten schöpften schnell einen entsprechenden Verdacht. Dieser sollte sich durch das Ergebnis eines freiwilligen Drogenvortests bestätigen: Er fiel positiv aus auf Amphetamin und den Cannabiswirkstoff THC. Eine Blutprobe schloss sich an, die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

