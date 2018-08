Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Betrunken randaliert

Bocholt - Betrunken randaliert

Bocholt - Am Ende stand das Polizeigewahrsam: Randaliert hat ein 28-Jähriger am Dienstag auf dem Arnikaweg in Bocholt. Gegen 21.45 Uhr schlug er dort unter anderem im alkoholisierten Zustand auf ein Fahrzeug ein, das die Straße mit Schrittgeschwindigkeit befuhr. Die Insassen stiegen aus und hielten den Mann vom weiteren Tun ab. Der zeigte sich allerdings beim Eintreffen der Polizei verbal derart aggressiv, dass die Beamten ihn ins Gewahrsam nahmen, um weitere Straftaten zu verhindern.

