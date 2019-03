Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Bremsmanöver zu spät bemerkt

Bocholt - Bremsmanöver zu spät bemerkt

Bocholt - Bei einem Auffahrunfall hat eine 33-jährige Fahrerin am Mittwoch in Bocholt leichte Verletzungen erlitten. Die Bocholterin hatte gegen 11.45 Uhr die Industriestraße befahren; vor dem Abbiegen in den Theodor-Heuss-Ring hielt sie verkehrsbedingt an. Das bemerkte ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Bocholter offensichtlich zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug auf. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

