Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Computer entwendet

Bocholt - Computer entwendet

Bocholt - Aus einem Schulgebäude in Bocholt haben unbekannte Täter am Wochenende mehrere Computer gestohlen. Die Einbrecher hatten ein Fenster des Gebäudes am Hemdener Weg aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang ins Innere verschafft. Ereignet haben muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 10.20 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

