Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Dieb greift zum Pfefferspray

Bocholt - Dieb greift zum Pfefferspray

Bocholt - Mit Pfefferspray hat ein Jugendlicher am Samstag in Bocholt einen Zeugen angegriffen. Der 52-jährige Xantener hatte zwei Personen gegen 17.45 Uhr dabei erwischt, als sie ein Kanu am Bootsanleger an der Brüggenhütte stehlen wollten. Er sprach den im Boot sitzenden Jugendlichen an, der daraufhin an den Anleger zurückkehrte. Als der Eigentümer mit der Polizei drohte, attackierte ihn der zweite Täter mit Pfefferspray. Der Xantener verfolgte beide Jugendlichen, die ihn erneut mit Pfefferspray angriffen. Sie flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Suderwick. Der Jugendliche im Kanu war etwa 1,78 Meter groß, circa 16 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hatte kurze Haare und war mit einem schwarzen Blouson bekleidet. Der Jugendliche mit dem Pfefferspray ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von normaler Statur; er hatte mittellange, nach rechts gescheitelte volle Haare und trug ein grün-weiß gestreiftes T-Short. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

