Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Dieb macht auch vor dem ...

Bocholt - Dieb macht auch vor dem Friedhof keinen Halt

Bocholt - In der Zeit in Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Freitag, 17.00 Uhr, wurden von einem frisch bepflanzten Grab auf dem Bocholter Friedhof drei Koniferen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

