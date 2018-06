Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Doppelter Auffahrunfall

Bocholt - Doppelter Auffahrunfall

Bocholt - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Mittwoch in Bocholt insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 74-jährige Bocholterin befuhr gegen 14.55 Uhr den Theodor-Heuss-Ring und wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Sie hielt an, um eine Radfahrerin auf dem parallel laufenden Radweg passieren zu lassen. Ein hinter der 74-Jährigen fahrender 74-jähriger Bocholter bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer hinter ihm schaffte das nicht mehr: Der 47-jährige Coesfelder prallte mit seinem Auto auf das des 74-jährigen, was dessen Wagen schließlich noch auf das Auto der Frau stieß. Sie erlitt leichte Verletzungen.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/