Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Drogen im Straßenverkehr

Bocholt - Drogen im Straßenverkehr

Bocholt - Am Samstagabend geriet ein 21-jähriger Motorrollerfahrer (Bocholt) in Bocholt auf dem Mühlenweg in eine Verkehrskontrolle. Während der Überprüfung gegen 23 Uhr ergab sich für die Polizisten der Verdacht, dass der Bocholter vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte dies.

Der 21-Jährige musste nun mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizeibeamten bis zu vollständigen Ausnüchterung. Zudem leiteten sie ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/